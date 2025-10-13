Batman'da Kaçak Ürün Operasyonu: 18 Gözaltı

Batman'da durdurulan minibüste çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şehir girişindeki uygulama noktasında durdurulan 1 minibüste arama yapıldı. Aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 60 paket sigara, 70 kutu alkollü içki ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili 18 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, polis ürünlere el koydu. - BATMAN