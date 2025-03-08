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Batman'da Kaçak 21 Ton 600 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak 21 Ton 600 Litre Akaryakıt Ele Geçirildi
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Batman-Kozluk Kars yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde 21 ton 600 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da durdurulan bir akaryakıt tankerinde 21 ton 600 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman-Kozluk Kars yolu üzerinde durdurulan bir tankerde arama yapıldı.

İhbar üzerine durdurulan tankerde yapılan kontrollerde 21 ton 600 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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