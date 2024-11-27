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Batman'da Döner Salonunda Yangın

Batman'da Döner Salonunda Yangın
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Batman'da Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir döner salonunun mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeninin araştırıldığı bildiriliyor.

Batman'da döner salonunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Turgut Özal Bulvarında bulunan döner salonunun mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bacaya da sıçradı. Müşteriler kısa sürede tahliye edilirken çalışanlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

İş yerinde maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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