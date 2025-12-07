Haberler

Batman'da börekçide çıkan yangında faciadan dönüldü

Batman'da börekçide çıkan yangında faciadan dönüldü
Güncelleme:
Batman'da bir börekçi dükkanında çıkan yangında, içerideki tüplerin patlamaması büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Batman'da bir börekçide yangın çıktı. Dükkanda bulunan tüplerin patlamaması faciayı önlerken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir börekçi dükkanında sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından binaya ve çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İş yerinde büyük hasara yol açan yangında içeride bulunan tüplerin patlamaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BATMAN

