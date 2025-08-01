Batman'da 7 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 7 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinde 7 bin 200 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da bir tırın dorsesinde 7 bin 200 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince istihbarı çalışmalar sonucunda uygulama noktasında durdurularak arama yapılan tırın dorsesinde paletlerin altında gizlenmiş halede bandrolsüz olduğu tespit edilen 7 bin 200 paket sigara ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı

Cemal Enginyurt, gurbetçi vatandaşın o sözlerine kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayıltan mesai! Zincir markette bir kasiyer fenalaşarak yere yığıldı

Bayıltan mesai! Yorgunluktan yere yığıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.