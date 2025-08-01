Batman'da 7 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Batman'da gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinde 7 bin 200 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da bir tırın dorsesinde 7 bin 200 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince istihbarı çalışmalar sonucunda uygulama noktasında durdurularak arama yapılan tırın dorsesinde paletlerin altında gizlenmiş halede bandrolsüz olduğu tespit edilen 7 bin 200 paket sigara ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa