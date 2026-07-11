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Batman'da yasa dışı bahis operasyonu: 617 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi

Batman'da yasa dışı bahis operasyonu: 617 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi
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Batman İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis sitesi üzerinden 617 milyon TL işlem hacmine ulaşan şebekeye operasyon düzenledi. 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bir bahis sitesinin IBAN numaraları üzerinden yürüttüğü takiple 617 milyon TL işlem hacmine ulaştığını tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MASAK verilerini inceleyen ekipler, Batman'da faaliyet gösteren 3 şirketin 1 Ocak 2026'dan itibaren 617 milyon TL işlem hacmine ulaştığını tespit etti. 4 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçta kullanılan 2 laptop, 5 cep telefonu ve 5 SİM kart ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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