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Batman'da 132 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Batman'da gerçekleştirilen operasyonda, kaçak cep telefonu satışı yapan bir kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da 132 kaçak cep telefonu ele geçirildi

BATMAN - Batman'da düzenlenen operasyonda 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak cep telefonu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

14 Nisan'da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak cep telefonu sevkiyatı yapan şüpheli durduruldu. Araçta yapılan aramada 132 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - 3.Sayfa
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