Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

POLATLI, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Akşamsettin Mahallesi Polatlı-1 Cadde üzerinde bulunan BİM market önünde meydana gelen olayda otomobil ile gelen kimliği belirsiz bir kişi market önündeki Mehmet A. D. isimli 55 yaşlarındaki bir kişiye 5 el ateş etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Mehmet A.D. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için araştırma başlattı. - ANKARA

Başkentte silahlı saldırı;1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saldırı, Polatlı, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title