Başakşehir'deki Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hırsızlık girişiminin meydana geldiği kuyumcunun sahibi konuştu. İş yerinde meydana gelen zararın boyutu ise gündüz saatlerinde çekilen yeni görüntülerle gözler önüne serildi.

Başakşehir Kayaşehir Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kuyumcuda saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda lüks siyah bir araçla gelen 5 kişilik hırsızlık şebekesinden biri araçta beklemiş, biri gözcülük yaparken, üçü ise harekete geçmişti. Ellerindeki aletlerle ilk olarak iş yerinin kepengini kıran hırsızlar daha sonra camı parçalayarak içeri girmişti. Kuyumcunun gece vitrini boş bırakması ve kasayı gizli bölmeye alması, büyük bir zararın önüne geçmişti. Alarmın devreye girmesiyle paniğe kapılan hırsızlar, 'Kasa yok, kasa yok' şeklinde bağırarak hiçbir şey çalamadan geldikleri araçla olay yerinden kaçmıştı. İş yerinde meydana gelen zararın boyutu ise gündüz saatlerinde çekilen yeni görüntülerle gözler önüne serilirken, kuyumcunun sahibi Mustafa Ekici konuştu. Sürekli önlem aldıklarını söyleyen Ekici, meslektaşlarına da gereken önlemleri almaları konusunda tavsiyede bulundu.

Kuyumcunun sahibi konuştu

Gündüz saatlerinde dükkanında inceleme yapan ve yaşadığı olayı anlatan kuyumcu Mustafa Eskici, "Dün gece saat 03.47 sularında burada 3 kişi hırsızlık girişiminde bulundu. Bir kişi kepenkleri zorlarken, bir kişi etrafı kolaçan etti, bir kişi de arabada bekledi. Biz burada uzun zamandır önlemimizi alıyoruz. Kasalarımızdaki altınları kaldırıyoruz, ayrıca alarm sistemimiz de mevcut. Yaklaşık 4 dakika kepenkle uğraştılar. İçeri girdiklerinde bir şey bulamayınca 30 saniye içinde dışarı çıktılar. Ses kayıtlarında bir bağırış var. 'Kasa yok, kasa nerede?' Emniyet güçlerinin geleceğini anladıkları için ortamı terk ettiler. Bütün kurumlara başvurduk, bu işin peşinde olacağız. Tek temennim, sektördeki dostlarımızın da zarar görmemesi. Hassas bir iş yapıyoruz, gerekli önlemleri almaları, kamera ve ses sistemleri taktırmaları önemli. Ben de buradan bir kez daha dile getirmiş olayım" dedi. - İSTANBUL