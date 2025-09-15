Başakşehir'de Oyuncak Fabrikası Yanında Yangın Çıktı

İstanbul Başakşehir'de bir oyuncak fabrikasının bahçesinde bulunan yapıda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikaya yakın mesafede çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir oyuncak fabrikasının bahçesindeki yapıda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanına kadar yaklaşarak korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın fabrikaya sıçramadan söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yapıda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangının ilk çıktığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL