Bartın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bartın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bartın'da kontrolü kaybeden motosiklet, önce bir otomobile çarptı, ardından refüje vurdu. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, önce otomobile sonra refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, C.B. idaresindeki 35 VHY 74 plakalı motosiklet, Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Kavşağı yakınlarında önce 06 BY 5140 plakalı otomobile ardından refüje çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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