Bartın'da Can Kurtaranlar Nefes Kesen Tatbikatla Göreve Başladı

Bartın'da Can Kurtaranlar Nefes Kesen Tatbikatla Göreve Başladı
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Bartın'daki 7 sahilde görevli 13 cankurtaran, tatil sezonunun başlamasıyla birlikte nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirerek görevine başladı. Tatbikatta, boğulma tehlikesi yaşayan kişilerin kurtarılması senaryosu uygulanarak, cankurtaranlar ve güvenlik ekipleri birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Can kurtaranlar nefesleri kesen tatbikatla göreve başladı

BARTIN - Tatil sezonun başlamasıyla birlikte Bartın'daki 7 sahilde görevli 13 cankurtaran, nefesleri kesen tatbikat ile görevi başladı.

Bartın'da İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki Güzelcehisar, Mugada, Hatipler, Büyükkızlıkum, Göçgündemirci, Çakraz ve Kapısuyu sahilinde 6 ay boyunca görev yapacak olan 13 cankurtaran, Güzelcehisar sahilinde gerçekleştirilen açılış töreninde nefesleri kesen bir tatbikat yaptı.

Senaryo gereği, kayadan düşen, boğulma tehlikesi geçiren ve derilen deniz aracından düşen kişiler, başarılı bir operasyonla kısa sürede kurtarılarak, hastaneye yetiştirildi. Tatbikatta can kurtaranların yanı sıra 4 adet jetski, 2 adet insansız kurtarma aracı, 1 adet fiber tabanlı zodyak botta yer alırken, 1 polis botu, 1sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Etkinliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı. Törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 11 yıldır özel idare tarafından verilen cankurtaran hizmetlerinin çok sayıda boğulma olayının önüne geçildiği söyledi. Vali Arslan, geçen yıl 149 kişinin can kurtaranlar tarafından kurtarıldığını hatırlatarak, denizlerdeki akıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Arslan, gerekli tedbirlerin alındığını hatırlatan Arslan, turistik tüm koy ve sahillerin yerli ve yabancı turistleri beklediğini de sözlerine ekledi.

Deniz üzerinde Türk bayrağı açan cankurtaranlar, polis ve sahil güvenlik botları eşliğinde gövde gösterisi yaptı. Can kurtaranların başarılı tatbikatı, havadan dron ile de görüntülendi. Güzelcehisar köyünün muhteşem doğasında gerçekleşen başarılı tatbikatta cankurtaranlar, protokol ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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