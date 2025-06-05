Bartın'da Arefe Günü Alışveriş Yoğunluğu

Bartın'da Arefe Günü Alışveriş Yoğunluğu
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Bartın il merkezindeki çarşı ve pazarlarda Arefe gününde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Şehirde bayram tatili için gelenler, bayram sofralarını hazırlamak ve ikramlık almak için çarşıya akın etti.

Bartın il merkezindeki çarşı ve pazarlarda Arefe yoğunluğu yaşanıyor.

Bartın'da yaşayanlar ya da bayram tatili için erkenden şehre gelenler, bayram alışverişini yapmak için çarşı ve pazarlara akın etti. Kimileri bayram sofraları için eksikliklerini tamamlarken, bazıları da bayramda ikram etmek için çikolata ve şekerleme aldı. Kimi ise mağaza mağaza dolaşarak, bayramlıklarını seçti. Arefe gününde alışveriş yapanlara, kafelere giden gençler de eklenince yoğunluk oluştu.

Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu devam etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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