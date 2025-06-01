Banka Müdürüne Bıçak Çeken Şahıs Tutuklandı

Banka Müdürüne Bıçak Çeken Şahıs Tutuklandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ziraat Bankası şubesine girerek banka müdürüne bıçak çeken bir şahıs, aldığı paralarla kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Ziraat Bankası şubesine giderek banka müdürüne bıçak çektikten sonra aldığı paralarla kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, cuma günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ceylanpınar Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası şubesinde yaşandı. M.A. isimli bir şahıs, gittiği bankada müdür B.S.'nin odasına girerek bıçak çekti. Banka görevlilerinin panik butonuna basmasıyla birlikte odadan çıkan şahıs, banko üzerindeki bir miktar parayı alıp kaçmaya çalıştı. Şahsı, olay yerine giden polis ekipleri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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