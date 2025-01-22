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Balıkesir'de Yol Çökmesi Sebebiyle Kamyon Çukura Düştü

Balıkesir'de Yol Çökmesi Sebebiyle Kamyon Çukura Düştü
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Balıkesir'de meydana gelen yol çökmesi sonucu bir kamyon çukura düştü. Olay yeri ekipleri tarafından müdahale edilirken, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk bölgedeki kanalizasyon hattının ekonomik ömrünü tamamladığını açıkladı.

Balıkesir'de sabah saatlerinde meydana gelen yol çökmesi sonucu hafriyat taşıyan bir kamyon çukura düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler, kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. BASKİ Genel Müdürü Öztürk bölgede incelemelerde bulundu.

Bölgedeki kanalizasyon hattında incelemelerde bulunan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, hattın ekonomik ömrünü tamamladığını belirtti. Öztürk yaptığı açıklamada, "Şu an gördüğümüz, neredeyse ekonomik ömrünü tamamlamış bir kanalizasyon hattı var burada. Üzerinden geçen tonajlı araçlar nedeniyle hat deforme olmuş. Sağlıklı bilgilere hattı kazıp inceleme yaptıktan sonra ulaşacağız" dedi. Çukura düşen kamyon ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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