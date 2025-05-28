Balıkesir’de Tefecilik Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir’de Tefecilik Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Bandırma ve Bursa'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi yakalandı. Operasyonda yüksek meblağlı senetlerin tahsil edilmesi için darp ve tehdit yöntemlerinin kullanıldığı tespit edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt faaliyeti çerçevesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Bandırma ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, oto alım-satımı adı altında nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlara yüksek meblağlı senetler imzalatarak, bu senetleri darp, cebir ve tehdit yoluyla tahsil ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Bandırma ve Bursa'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hedef şüpheli olarak belirlenen 7 kişinin tamamı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçla ilişkili olduğu değerlendirilen 28 milyon 100 bin Türk Lirası tutarında çek ve senet, 150 bin Türk Lirası nakit para, suça dair bilgilerin yer aldığı ajandalar, dijital materyaller, çeşitli sözleşme, dekont ve dokümanlar ile kaşeler ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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