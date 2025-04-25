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Balıkesir'de Sahte Para Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

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Balıkesir KOM Şube ekipleri, piyasaya sahte para süren 11 şahsa yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi tutukladı. Operasyonda sahte banknotlar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Balıkesir'de sahte para operasyonu: 10 kişi tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir KOM Şube ekipleri, farklı tarihlerde piyasaya sahte para sürdüklerini tespit ettiği 11 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçundan başlatılan çalışmalar kapsamında Balıkesir'de bulunan esnafları hedef alarak farklı tarihlerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen 11 şüpheli şahsa yönelik il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı yakalandı. Operasyonda 14 adet 200 TL sahte banknot, bir ruhsatsız tabanca, 19 tabanca fişeği, 3 gram metamfetamin maddesi, 17 adet Galara sentetik ecza hap, bir hassas terazi ele geçirildi. Dosya kapsamında parada sahtecilik suçundan adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli şahıstan biri serbest bırakılırken, 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜLEK - 3.Sayfa
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