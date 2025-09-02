Balıkesir'de Kırtasiye Denetimleri Artıyor

Balıkesir'de zabıta ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi il genelindeki kırtasiyeler ve marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Fiyat ve etiket denetimi gerçekleştiren ekipler, usulsüzlüklere müdahale ederek velilerin mağdur olmaması için işletmelere gerekli uyarılarda bulunuyor.

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala kırtasiye ve marketlerde denetimlerini artıran Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, tüketici haklarını korumak adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Öğrenci ve velilerin mağduriyet yaşamaması için gerçekleştirilen denetimlerde özellikle raf etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını kontrol eden ekipler, tespit ettikleri usulsüzlüklere karşı gerekli yaptırımları uyguluyor.

Zabıta yetkilileri "Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu süreçte de artan kırtasiye ve okul malzemesi ihtiyacı nedeniyle başta kırtasiyeler olmak üzere zincir marketlerde de denetimlerimiz sürüyor. Ekipler velilerin ve öğrencilerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri adına piyasada oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR