Balıkesir'de İş Yerinde Yangın

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Han Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre Han Mahallesi Kanal Sokak'ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR