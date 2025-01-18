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Balıkesir'de Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 25 Gözaltı

Balıkesir'de Dolandırıcılık Şebekesine Operasyon: 25 Gözaltı
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Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü, sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda, 5 ilde 29 hedef şüpheliye baskın yaptı. 89 kişiyi toplamda 3 milyon TL dolandıran şebekeden 25 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla mağdur vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Daire Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen projeli soruşturma kapsamında, 14 Ocak 2025 sabahı 07.00'de 5 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

Şüphelilerin, sahte hesaplar aracılığıyla kahve makinesi, mobilya ve dron gibi ürünler için satış ilanları yayınladıkları ve bu yolla 89 kişiyi toplamda 3 milyon Türk Lirası dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. 29 hedef şüpheliye yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreçte 13 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delil ele geçirildi: Yapılan aramalarda; 22 adet akıllı telefon, 15 adet sim kart, 1 adet sim kart muhafazası, 1 adet banka kartı, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 2 tabanca şarjörü, 5 adet 9 mm fişek ve 19 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, "TCK Madde 158 Bilişim Sistemleri Vasıtasıyla Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında Erdek İlçe Adliyesi'ne sevk edilmek üzere Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adli işlemler devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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