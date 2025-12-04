Sanayi sitesinde üretim atölyesi alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çerçeve ve kapı üretimi yapan işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinde söndürüldü.

Yangın, Yeni Sanayi Sitesi 2. Etap'taki PVC çerçeve ve kapı üretimi yapan bir işletmede gece saatlerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede atölyeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR