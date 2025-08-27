Balıkesir'de Akaryakıt İstasyonunda Araç Yangını

Balıkesir'de yakıt doldurduktan sonra birden alev alan araç yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile söndürüldü. Akaryakıt istasyonunda bir alev alan araç akaryakıt istasyonunda bulunan vatandaşlar arasında korku ve paniğe sebep oldu.

Balıkesir Gümüşçeşme Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, yakıt ikmali sonrasında özel bir kargo şirketine ait aracın motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler istasyona sıçramadan kontrol altına alındı.

Araç söndürülerek soğutma çalışması yapılırken, olayda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR