Balıkçı dükkanında asılı masat ve kancayı alıp götürdü

Elazığ'da bir şahıs, balıkçı dükkanında asılı olan masat ve kancayı hiçbir şey olmamış gibi alıp götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kapalı çarşıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs saat 01.17'de çarşı içerisinde bulunan balıkçı dükkanının önüne geldi. Şahıs bir süre sonra tezgahın arkasında bulanan bıçak bilemek için kullanılan masat ve et asmak için kullanılan kancayı alarak gitti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı