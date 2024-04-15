Bakan Yerlikaya, bayram tatilindeki trafik değerlendirmelerini içeren güvenlik toplantısını gerçekleştirdik
Bakan Yerlikaya: "Bayram tatilindeki trafik değerlendirmelerini içeren güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik"
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilindeki trafik değerlendirmelerini, asayiş ve organize suç örgütlerini içeren güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla; asayiş ve organize suç örgütlerini içeren güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Kahraman güvenlik güçlerimiz, sanal devriyelerimiz yılın 365 günü, yaz kış, gece gündüz demeden görevlerinin başındalar" ifadelerine yer verdi.