Bakan Güler Balıkesir'deki Fabrika Patlamasında İncelemelerde Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamaya ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Bakan Yaşar Güler ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Balıkesir milletvekilleri, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı." - BALIKESİR