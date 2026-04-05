Bahreyn'de 28 Şubat'tan bu yana 466 İHA ve 188 füze engellendi

İran-ABD-İsrail savaşı 37 gündür aralıksız sürüyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, Tahran yönetiminin hamleleriyle Körfez ülkelerine yayıldı. İran ordusu, ABD ve İsrail güçlerinin saldırılarına misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerine insansız hava aracı ve füzelerle saldırı gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Bahreyn Savunma Kuvvetleri, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı savaşta şimdiye kadar İran'dan fırlatılan toplam 466 insansız hava aracının (İHA) ve 188 füzenin engellediğini bildirdi.

Sitra Rafinerisinin vurulduğu iddia edilmişti

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirilmiş, saldırıların bir tesiste yangına yol açtığı belirtilmişti. Açıklamada, "Sivil savunma ekipleri İran saldırısı sonucu çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanılmıştı. Yerel kaynaklar, vurulan noktanın Bahreyn Petrol Şirketi'ne (BAPCO) ait Sitra Rafinerisi olduğunu iddia etmiş, bir petrol tankında iki ayrı saldırı nedeniyle yangın çıktığını aktarmıştı. - MANAMA

