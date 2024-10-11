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Bahis ve Şans Oyunları Operasyonunda 53 Şüpheli Yakalandı

Bahis ve Şans Oyunları Operasyonunda 53 Şüpheli Yakalandı
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Antalya merkezli gerçekleştirilen operasyonda, bahis ve şans oyunlarıyla ilgili 25 ilde 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 1.4 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edilirken, birçok gayrimenkul ve araca el konuldu.

Antalya merkezli 25 ilde bahis, şans oyunlarında kanuna muhalefet etmek ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL işlem hacminin olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait çok sayıda gayrimenkul ve araca tedbir uygulanırken, şahıslara ait banka ve kripto borsalarındaki hesaplara da el konuldu.

Antalya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama" suçlarından Antalya merkezli toplam 25 ilde 186 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 3 adet pompalı tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 169 adet fişek le geçirildi.

1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL işlem hacmi

Şüpheli şahısların banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 1 milyar 402 milyon 146 bin 795 TL işlem hacminin olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait çok sayıda gayrimenkul ve araca tedbir uygulanırken, şahıslara ait banka ve kripto borsalarındaki hesaplara el konuldu. Operasyon kapsamında yakalanan 53 şahıs adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika Ekonomi antalya 3-sayfa Hukuk

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