Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Özkaya'nın sahip olduğu 8 şirkete TMSF kayyum atandı. Dosya, terörizmin finansmanı ve aklama suçları bürosuna iletildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'bahis' soruşturması çerçevesinde tutuklanan Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Özkaya'nın dosyası Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçlar Soruşturması Bürosu'na gönderildi. Bu çerçevede Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 'Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ, Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş, Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD ŞTİ, BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD ŞTİ, Easy Drive Filo A.Ş, Metal Oto Ticaret AŞ, Metal Mimarlık A.Ş, Metal Havacılık A.Ş ve Eyüpspor'a TMSF'nin kayyım olarak atanmasına karar verildi. - İSTANBUL

