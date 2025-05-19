Bağdat Caddesi'nde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Taraftarlar Arasında Gerginlik

Bağdat Caddesi'nde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Taraftarlar Arasında Gerginlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bağdat Caddesi'nde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli Taraftarlar Arasında Gerginlik
Haber Videosu

Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edince Bağdat Caddesi'nde kutlamalar yapan Galatasaraylı taraftarlara Fenerbahçeli taraftarlar saldırıda bulundu. Olayların büyümesini önlemek için polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk gerginliği

İSTANBUL - Galatasaray'ın ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle taraftarlar şampiyonluk kutlaması için yollara döküldü. Kutlama için Bağdat Caddesi'ne inen Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçeli taraftarların saldırısına uğradı. Polis olayların büyümesini önlemek için caddede geniş güvenlik önlemi aldı.

Galatasaray ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu yaşamak için yollara döküldü. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ise Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlaması yapmak isteyince tansiyon yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar kutlama yapan Galatasaraylı taraftarların araçlarına saldırdı. Olayların büyümesini önlemek için polis ekipleri tarafından caddede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bağdat Caddesi GS Store önünde çevik kuvvet ekipleri tedbir amaçlı beklerken denetim yapan trafik polisleri denetimi görüp ani manevra yaparak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Ekiplerin kontrolü sonucu motosiklet sürücüsünün 0,96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye 9 bin 267 TL para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Bakan Şimşek'i küplere bindiren iddia: O kişiyi tanımıyorum
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.