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Bağcılar'da Markette Bıçaklı Soygun: Hırsız Yakalandı

Bağcılar'da Markette Bıçaklı Soygun: Hırsız Yakalandı
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İstanbul Bağcılar'da yüzünü kapatarak bir markete giren hırsız, çalışanı bıçakla tehdit ederek kasadaki 80 bin lirayı alıp kaçtı. Hırsız kısa sürede yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da yüzünü ve başını kapatarak bir markete giren hırsız, çalışanı bıçakla tehdit ederek kasadaki 80 bin lirayı alıp kaçtı. Şüpheli olayın ardından kısa sürede yakalanırken, markete giriş ve çıkış anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay 28 Nisan'da Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2137. Sokak'taki bir markette meydana geldi. Yüzünü kapatan ve başında şapka ve kapüşon bulunan kişi, bir süre içeride dolaştıktan sonra alt katta bulunan kasa ofisine indi. Ardından saldırgan, bir çalışanın boğazına bıçak dayayarak tehdit etti kasadaki 80 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin markete giriş ve çıkış anları da yer aldığı görüntüler incelendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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