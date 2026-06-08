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Bafra'da sanayi sitesinde korkutan yangın: İş yerinde büyük hasar

Bafra'da sanayi sitesinde korkutan yangın: İş yerinde büyük hasar
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Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında bir traktör ve çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmazken iş yerinde büyük maddi hasar oluştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Yangında iş yerinde bulunan bir traktör ile çok sayıda malzeme kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saat 23.00 sıralarında Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı durumdaki iş yerinden dumanlar yükseldiğini fark eden devriye görevindeki bekçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edebilmek için iş yerinin kepengini kıran itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi.

Yangında iş yerinde bulunan bir traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan çeşitli malzemeler de alevlere teslim oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İş yeri sahibi Recep Bayrak'ın, Artvin'de katıldığı bir cenazeden döndüğü sırada yangın haberini alarak olay yerine geldiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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