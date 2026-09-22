AZTEK pay piyasasına yönelik manipülasyon soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı

AZTEK pay piyasasına yönelik manipülasyon soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SPK'nın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yazılı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "@HECTORAS58" isimli X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
11 şüpheli gözaltına alındı
Bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.