Aydın Ticaret Borsası Yönetimi Adana Valisi'ni Ziyaret Etti

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve meclis üyeleri 2017-2020 yılları arasında Aydın'da görev yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu, Ahmet Şenel ve Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz, Adana Valiliği'ne atanan Yavuz selim Köşger'i makamında ziyaret ederek yeni görev yerinde muvaffakiyetler diledi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile Aydın Valiliği süresince koordinasyon içerisinde çalışma fırsatı bulduklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, " Borsamız meclis üyeleri ile birlikte ilimizin kalkınması adına Borsamızın projelerine her zaman destek olan Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ettik. Borsamızın Adana Ticaret Borsası ile gerçekleştirmiş olduğu kardeş borsa iş birliği protokolü hakkında bilgilendirdik. İmzalanan protokolle ortak projeler üreteceğimizi aktardık. Sayın Valimize makamına kabulünden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor; yeni görevinde başarılar diliyorum "dedi.

Aydın ve Adana illerinin ekonomisi hakkında genel değerlendirmelerin de yapıldığı ziyaretin sonunda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e incir yaprağına yazılı Tin Suresi tablosu ile Aydın'ın yöresel ürünlerini takdim etti. - AYDIN