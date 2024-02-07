Aydın İncirliova'da Otomobil Banka Şubesine Girdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanan kazada bir otomobil banka şubesine girerken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Aydın'ın İncirliova ilçesi İstiklal Caddesi üzerindeki özel bir banka şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre E.G. idaresindeki 09 UA 937 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak banka şubesinin camlarını kırıp içeriye girdi. Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN