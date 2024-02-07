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Aydın İncirliova'da Otomobil Banka Şubesine Girdi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobil banka şubesine girerken şans eseri yaralanan olmadı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşanan kazada bir otomobil banka şubesine girerken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Aydın'ın İncirliova ilçesi İstiklal Caddesi üzerindeki özel bir banka şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre E.G. idaresindeki 09 UA 937 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak banka şubesinin camlarını kırıp içeriye girdi. Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstiklal Caddesi İncirliova Banka Aydın Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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