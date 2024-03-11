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Aydın'da traktör kazasında hayatını kaybeden adamın köpeği başından ayrılmadı

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen kişinin köpeği ise sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Paşa isimli köpek ise kazada ölen sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı.

Olay, akşam saatlerinde Osmanbükü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Durmuş Kulyever, evinin bahçesine 09 KT 172 plakalı traktörüne tarım aleti takmaya gitti. Bir daha eve dönmeyen Kulyever'i merak eden yakınları, bahçeye baktıklarında yaşlı adamı traktör ile tarım aleti arasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş Kulyever'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yerinde inceleme yaparken, Kulyever'in Paşa isimli köpeği ise sahibinin başında havlayarak bekleyip, başından ayrılmadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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