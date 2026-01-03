Haberler

Aydın'da tağşiş zeytinyağı operasyonu

Aydın'da tağşiş zeytinyağı operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1.2 milyon TL değerinde tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheli S.C. gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesi otoban gişelerinde durdurulan araçta, piyasa değere 1 milyon 200bin TL olan tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu'nun Efeler ilçesindeki gişeler bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, S.C. (22) isimli şahsın, halk sağlığını tehlikeye atarak piyasaya tağşiş zeytinyağı sürmeye çalıştığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, otoyol gişelerinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yaklaşık 1 milyon 200 TL piyasa değerinde bin 632 litre sağlığa zararlı taklit/tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlemyapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını duyurdu

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Bir yaş grubuna yasak geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Daltonlar suç örgütü davasında, duruşmadaki kavgayı çeken avukat tutuklandı

Daltonlar'ın duruşmasında bu görüntüleri çeken kişi tutuklandı
Sözleşmesi sezon sonu biten Icardi için sürpriz talip

Sürpriz gelişme! Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lewandowski hakkında Fenerbahçe'yi kahreden gelişme

Hakkındaki gelişme Fener taraftarını yıktı