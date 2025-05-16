Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi
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Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde yapılan operasyonda, sigara kaçakçılığına karışan iki işyerinde 187 bin adet içi tütün dolu makaron, 110 bin adet sahte makaron ve büyük miktarda tütün maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde 2 adrese yapılan baskında çok sayıda kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Nazilli ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından sigara kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Nazilli ilçesinde A.H. ve M.T. isimli şahıslara ait iki mahallede bulunan işyerlerinde sigara sarımı yaparak piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı. Yapılan aramalarda 187 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 110 bin adet sahte bandrollü veya bandrolsüz boş makaron, 10 kilo nargile tütünü, 40 kilo kıyılmış açık tütün, 2 adet havalı sigara sarma makinesi, 2 adet tütün kesme makinesi, 1 adet kompresör makinası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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