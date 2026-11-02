Aydın'da sahtecilik operasyonlarında yaklaşık 7 milyon 847 bin 500 TL'lik ürün bulundu

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Aydın'da sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 847 bin 500 TL olan etiketsiz sıvı yağ, sucuk ve uygun şartlarda saklanmayan kuru incir ele geçirildi. Ürün sahiplerine toplam 1 milyon 173 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda Efeler, Nazilli ve Sultanhisar ilçelerinde 7 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 847 bin 500 TL olan 350 litre etiketsiz sıvı yağ, 120 kilogram etiketsiz sucuk ve 15 bin 245 kilogram uygun şartlarda saklanmayan kuru incir ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerle ilgili ürün sahibi şahıslara toplam 1 milyon 173 bin TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı