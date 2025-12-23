Haberler

Aydın'da piyasa sürülmeye hazırlanan 931 litre sahte yağ yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerini önlemek amacıyla düzenledikleri operasyonda biyasa sürülmeye hazırlanan toplam 931 litre bitkisel karışım sıvı yağ ele geçirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda biyasaya sürülmeye hazırlanan 931 litre bitkisel karışım sıvı yağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 161 adet 5 litrelik şişe içerisinde toplam 805 litre, 7 adet 18 litrelik teneke içerisinde ise 126 litre olmak üzere toplam 931 litre bitkisel karışım sıvı yağ ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
