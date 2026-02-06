Haberler

Sular altında kalan hayvan damındaki koyunlar telef oldu

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, tarım arazilerinin yanı sıra hayvan damlarını da su basarak 10 koyunun telef olmasına sebep oldu. Zarar tespit çalışmaları bekleniyor.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış Söke ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Sarıçay'ın taşması sonucu tarım arazileri sular altında kalırken, hayvan damlarında da su baskınları yaşandı. Burunköy Mahallesi'nde bulunan bir hayvan damının da sular altında kalması sonucu damda bulunan 10 koyun telef oldu. Bölge hem tarım hem hayvancılıkla uğraşan üreticiler mağduriyet yaşarken, taşkının ardından zarar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Ayrıca Bağarası Mahallesi'nde de 550 arı kovanının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - AYDIN

