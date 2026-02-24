Haberler

Aydın'da ASM çalışanlarına özel firma darbesi

Aydın'da ASM çalışanlarına özel firma darbesi
Güncelleme:
Aydın'da özel firmalar aracılığıyla sağlık ilanında çalışan hizmetliler, firmanın ismini değiştirerek kendilerini mağdur ettiğini belirtti. Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışanlar, haklarını kaybettiklerini ve ödenmemiş kıdem tazminatı ile sigorta sorunları yaşadıklarını ifade ettikleri bir basın açıklaması yaptılar.

Aydın'da özel firmalar aracılığı ile sağlık kurumlarında başta temizlik olmak üzere yardımcı hizmetlerde çalıştırılan pek çok kişi firmanın ortadan kaybolması veya ismini değiştirmesi ile ciddi mağduriyet yaşıyor. Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde yıllardır çalışan hizmetliler özel firmanın ismine bir 'M' harfi eklemesi ile tüm haklarını kaybetti. Yetkililerden yardım isteyen çalışanlar 'sahipsiz' kalmaktan dert yandılar.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için çalıştıkları Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yapan çalışanlar, "Aile sağlığı merkezi çalışanları olarak, çalışmakta olduğumuz 'Galata ASM Özel Sağlık Temizlik' adlı firma unvanına bir harf ekleyerek yeni adını Galatam ASM Özel Temizlik şirketi yaptı. 31 Aralık 2025 tarihinde söz verdikleri ve hak kazandığımız kıdem tazminat ödemelerini yapmadılar ve yapılmayacağını sözlü olarak ifade ettiler. Hala hesaplarımıza maaşlarımız dışında yatan bir ücret bulunmamaktadır. Aynı zamanda son 1 yıl içinde 2,5 aylık sigortalarımızı da ödemediler. Şirket sahibi olan A.E.K. telefonlarımızı açmıyor ve kendisiyle hiçbir şekilde iletişim sağlanamıyor. Aydın genelinde bu şirket üzerinden çalışan aile sağlığı merkezi çalışanları aynı şekilde mağdur durumda. Biz ASM çalışanları olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Şirketler unvanları üzerine bir harf ekleyerek ya da azaltarak çalışanları nasıl mağdur ediyorlar. Devletimizin de görmesini istiyoruz" diyerek dolandırıldıklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
