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Aydın'da müşteriden taksiciye küfür ve hakaret araç içi kamerasına yansıdı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir taksici gece aldığı kadın müşterinin önce küfrüne sonra da hakaretlerine maruz kaldı. Taksicinin uyarısına rağmen kadın müşteri hakaretlerine devam ederek, 'Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar' dedi. O anlar taksi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Aydın'da müşteriden taksiciye küfür ve hakaret araç içi kamerasına yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir taksici gece aldığı kadın müşterinin önce küfrüne sonra da hakaretlerine maruz kaldı. Taksicinin uyarısına rağmen kadın müşteri hakaretlerine devam ederek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. O anlar taksi kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı. Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı. Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı. Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı. Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.

Küfür ve hakaretler karşısında taksicinin de sabırlı tavırları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Efeler Aydın Ulaşım Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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