Aydın'da Masaj Salonlarına Yarım Milyon TL Ceza

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, masaj salonlarında sigortasız ve kaçak işçi çalıştıran işletmelere toplam yarım milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucu 6 işçi sigortasız çalışırken, 2 yabancı uyruklu kişi de kaçak olarak istihdam edildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 8 masaj salonu kontrol edildi. Denetimlerde 49 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken, 3 işyerinde 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. İşletmelere toplamda 300 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 2 işyerinde, 2 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı belirlendi. Bu işletmelere de 204 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Polis ekiplerinin benzer denetimlerin kent genelinde süreceği öğrenildi. - AYDIN

