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Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor

Aydın'da Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor
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Söke ilçesindeki Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında çıkan yangın ile ilgili çalışmalar sürüyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, 'Yangını kontrol altına aldık diyemeyiz ama belli bir aşama kaydettik' dedi.

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık depolama alanında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Aydın Valisi Yakup Canbolat bölgeye gelerek yaptığı açıklamada, "Yangını kontrol altına aldık diyemeyiz ama belli bir aşama kaydettik" açıklamasında bulundu.

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın atık kağıtlarını9n depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye itfaiye, orman, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangına müdahaleye başladı. Yangının büyümesi üzerine çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Vali Canbolat: "Yangını kontrol altına aldık diyemeyiz"

Aydın Valisi Yakup Canbolat yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip etti. Canbolat yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğin belirterek, "Bugün saat 10.55 gibi yangın başladı bölgede. Yangın Kipaş fabrikasının sıkıştırılmış atık kağıtları depoladığı alanda başladı. 30 bin tona yakın depolarının olduğu bir bölgede yangın çıktı. Yangının sebebi tespit edilmiş değil. Teknik inceleme sonucunda tespit yapılacak. Yangın hızla büyümesi üzerine jandarma, AFAD, emniyet, sağlık, Büyükşehir itfaiye, orman ekiplerimiz ilçedeki diğer tankerler hepsi müdahaleye başladılar. ve o saat itibari ile burada kriz merkezimizi oluşturduk. Ayrıca çevre ilerden de İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa'dan takviye ekipler istedik buraya. Onlardan bir kısmı geldi, bir kısmı da yolda. Müdahalemiz devam ediyor. Yarım saat önce yandaki fabrikanın boyahanesine sıçradı, oraya müdahale edip söndürdük. Ama atık kağıtların olduğu bölgede yangın hala devam ediyor. Müdahalemiz de 7/24 üzerinden devam edecek. Şu an bölgede 61 araç, 400 personelle müdahale ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Bu konuda gerekli tedbirlerin arttırılması kanaatindeyiz. Biz burada sağlık ekibi de oluşturduk, dumandan etkilenenler olursa diye. Bir can kaybı ve yaralanma yok sadece müdahale den itfaiyecilerimiz de ve diğer personelden dumandan etkilenen personelimiz var. Onlara burada müdahale edip, hastaneye intikalleri sağlanıyor. Bir sıkıntı gözükmüyor şu an için. Kontrol altına aldık diyemeyiz şu an için, müdahale devam ediyor. Ama belli bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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