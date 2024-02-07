Aydın'da Kaçak Kazı Yapmaya Çalışan 3 Şahıs Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ellerinde fener ile arazide dolaşırken jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahısların aracının arka koltuğunda dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirilirken tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapacakları değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını 7-24 esasına dayalı olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi'nde gece saatlerinde el feneri ile arazide dolaşan 3 şahıs devriye ekibi tarafından tespit edilerek yakalandı. Şahısların kullanmış olduğu aracın arka koltuğunda görünür vaziyette 2 adet dedektör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapacakları değerlendirilen A.Y., U.B. ve S.B. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN