Haberler

Germencik'te 150 litre el yapımı içki ele geçirildi

Germencik'te 150 litre el yapımı içki ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak alkol üretimi ve satışı yapılan bir adreste 150 litre el yapımı içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında 150 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Olay, Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince bir adreste, kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 150 litre el yapımı içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail, harita paylaşıp 'vuracağız' dediği Lübnan'a saldırdı! İşte bölgeden gelen ilk görüntüler

İsrail, harita paylaşıp "vuracağız" dediği ülkeye saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Rafa Silva geri döndü

Olay adam hakkında yeni gelişme
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi

Güle güle En-Nesyri! Talipleri resmen sıraya girdi
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
1974'te aftan çıktı, 5 çocuğunun annesi olan ikinci karısını da öldürdü

5 çocuğunun annesiydi! 1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü
Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı

Süper Lig ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat turladı
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!

Öğretmene yapılan saygısızlığa velilerden tepki!
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı

Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı, şikayet yağınca evinden alındı
Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı

Psikolojik sorunları olan kadın gözünü kırpmadan yaktı
Nebahat Çehre'den estetik itirafı! 'Yüzümdeki çizgiler her şeyi anlatıyor'

Nebahat Çehre'den estetik itirafı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.