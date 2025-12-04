Germencik'te 150 litre el yapımı içki ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen adrese yapılan baskında 150 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Olay, Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince bir adreste, kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 150 litre el yapımı içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN