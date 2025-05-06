Aydın'da Jandarma Trafik Denetimleri: 148 Sürücüye 206 Bin TL Ceza

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde 148 sürücüye 206 bin TL trafik idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm, yaralamaları en aza indirmek ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla üç aşamalı olarak şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda 646 araç ve 491 şahıs kontrol edildi. Kurallara uymadıkları tespit edilen 148 sürücüye 206 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri yol kullanıcılarının güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceğini belirtti. - AYDIN