Aydın'da Jandarma Incir Hırsızlıklarına Karşı Önlemler Alıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri incir sezonunda yaşanabilecek hırsızlıkların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Reisköy, Karaağaçlı, Turanlar ve Üzümlü mahallelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, incir bahçeleri denetlendi. Jandarma ekipleri üreticileri ve tarlada çalışan vatandaşları incir hırsızlıklarına karşı uyarıldı. Çiftçilere, mahsullerini toplama ve depolama süreçlerinde dikkatli olmaları, şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bilgi vermeleri gerektiği aktarıldı. Üreticilerin alınacağı basit tedbirlerin hem de güvenlik güçlerinin sahadaki varlığının hırsızlıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan yetkililer, faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - AYDIN