Haberler

Aydın'da Jandarma Incir Hırsızlıklarına Karşı Önlemler Alıyor

Aydın'da Jandarma Incir Hırsızlıklarına Karşı Önlemler Alıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, incir sezonunda hırsızlıkların önlenmesi amacıyla mahallelerde denetimler gerçekleştiriyor ve üreticileri uyarıyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri incir sezonunda yaşanabilecek hırsızlıkların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Reisköy, Karaağaçlı, Turanlar ve Üzümlü mahallelerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, incir bahçeleri denetlendi. Jandarma ekipleri üreticileri ve tarlada çalışan vatandaşları incir hırsızlıklarına karşı uyarıldı. Çiftçilere, mahsullerini toplama ve depolama süreçlerinde dikkatli olmaları, şüpheli durumlarda ise vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bilgi vermeleri gerektiği aktarıldı. Üreticilerin alınacağı basit tedbirlerin hem de güvenlik güçlerinin sahadaki varlığının hırsızlıkların önlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan yetkililer, faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurdunda facianın eşiğinden dönüldü! Genç kız, tek başına bindiği asansörde dehşeti yaşadı

KYK yurdunda metrelerce yükseklikten yere düştü
Takımlarımızdan galibiyet şov! Ülke puanı uçtu

Takımlarımızdan galibiyet şov! Ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.