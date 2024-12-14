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Aydın'da Jandarma 10 Bin Boş Zeytinyağı Tenekesi Ele Geçirdi

Aydın'da Jandarma 10 Bin Boş Zeytinyağı Tenekesi Ele Geçirdi
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, sahte zeytinyağı ve gıda üretiminde kullanılacak 10 bin adet boş zeytinyağı tenekesi ele geçirdi. Şüpheliye 1 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çeşitli isim ve markalardan oluşan 10 bin adet boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Sina Mülkiyet Kanunu ve Vergi Usul Kanuna muhalefet suçuna yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile icra edilen koordineli faaliyette; Köşk ilçesinde sahte zeytinyağı ve gıda üretiminde kullanılacağı değerlendirilen 10 bin adet çeşitli isim ve markalardan oluşan boş zeytinyağı tenekesi ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zeytinyağı tenekelerinin ele geçirildiği şüpheli şahsa yaklaşık 1 milyon 100 bin TL tutarında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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