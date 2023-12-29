Aydın'da Geniş Kapsamlı Trafik Uygulaması: 251 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik uygulamasında bin 991 araç sorgulanırken, 251 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde 57 ekip ve 117 trafik personelinin katılımıyla geniş kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirildi. Bin 991 aracın sorgulandığı denetimlerde; 15 adet ehliyetsiz araç kullanmak, 1 adet hatalı şerit değiştirmek, 25 adet trafik ışık ihlali, 6 adet alkollü araç kullanmak, 13 adet cep telefonu kullanmak, 14 adet kask takmamak, 202 adet de diğer maddelerden olmak üzere toplam 251 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 6 araç da trafikten men edildi. - AYDIN